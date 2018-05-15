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Клычков встретился с орловским космонавтом Мисуркиным

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15.05.2018

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился с космонавтом-испытателем, Героем России, Почетным гражданином г. Орла Александром Мисуркиным. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Глава региона пообещал Мисуркину поддержку в реализации его проектов на территории Орловской области.

Речь также шла об установке в следующем году к Всемирному дню авиации и космонавтики на Кривцовском мемориале большого памятного знака основоположнику мировой космонавтики Юрию Кондратюку, погибшему в боях за Кривцовские высоты. «Это будет наш вклад в сохранение истории об основоположнике теоретической космонавтики Юрии Васильевиче Кондратюке», — подчеркнул Андрей Клычков и добавил, что уже есть проект памятного знака.

Напомним, что визит Мисуркина в Орловскую область продлится с 15 по 18 мая.

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