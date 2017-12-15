Клычков встретился с деятелями культуры и искусства

На встрече Андрея Клычкова с деятелями культуры Юрий Грымов рассказал коллегам, как разговаривать с чиновниками.

Российский режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» стал участником встречи главы региона с деятелями культуры и искусства.

Своими взглядами на развитие сектора, видением перспектив образовательного процесса в сфере культуры с врио Губернатора сегодня поделились орловские писатели, художники, издатели, музейные и библиотечные работники, актеры, режиссеры.

О своем опыте коллегам рассказал Юрий Грымов.

«Возглавляя театр „Модерн“, я прекрасно понимаю проблемы, которые озвучиваются на сегодняшней встрече. Нет неразрешимых вопросов. За последнее время мы в 60 раз подняли посещаемость театра. Нужно правильно зарекомендовать себя, — отметил он. — По моему мнению, российские театры сейчас сохраняются благодаря правильной государственной политике».

«С чиновниками можно найти общий язык, разработав системный подход, программу развития и ответственности театра, — сказал Юрий Грымов. — Деятели культуры абсолютно самодостаточная сила — как творческая, так и административная».

Прежде всего, по его словам, в Орловской области необходимо создать модель взаимодействия учреждений культуры, вузов, гражданских институтов.