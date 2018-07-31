Клычков встретился с делегацией Социалистического народного фронта Литвы

Делегация Социалистического народного фронта Литвы во главе с председателем партии Гедрюсом Грабаускасом прибыла в Орловскую область, где примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летию освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

С литовскими гостями встретился глава региона Андрей Клычков. Вместе они посетили Глазуновский историко-краеведческий музей, осмотрели экспозицию, посвящённую памятной дате, и обсудили вопросы развития сотрудничества.

Клычков поблагодарил членов Социалистического народного фронта за большую работу по защите прав русскоязычного населения Литвы, популяризации русского языка и культуры, а также за взвешенную позицию партии в отношении советской истории.

«Общая история должна нас объединять, а не разъединять. Победа в Великой Отечественной войне, разгром фашистской Германии, освобождение Европы были завоёваны советским народом, для которого вопрос национальных различий никогда не стоял на первом месте. Эту общую историю нужно не только помнить, уважать и хранить. На её основе должно строиться сотрудничество», — заявил он.

Глава региона отметил, что сегодня Литва и Орловская область могли бы наладить конструктивное взаимодействие и в экономической, и в социальной сфере. Однако этому препятствуют политические условия. Поэтому, по мнению главы области, сейчас необходимо поддерживать и укреплять культурные связи.