Клычков встретился с делегацией Социалистического народного фронта Литвы
30.07.2018
Встреча прошла в Глазуновском историко-краеведческом музее.
Напомним, что в боях на Орловской земле в годы Великой Отечественной войны активное участие принимала 16-я Литовская Клайпедская Краснознаменная дивизия. На территории Глазуновского района несколько воинских захоронений, где покоятся литовские солдаты и офицеры.
В ходе встречи речь шла о патриотической работе на территории Прибалтики и России.
Гости осмотрели экспозицию музея, после чего возложили цветы к памятнику на площади Военной славы.
В этот же день в деревне Панская Глазуновского района состоялась служба по погибшим в боях.
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