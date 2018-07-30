Клычков встретился с делегацией Социалистического народного фронта Литвы

Встреча прошла в Глазуновском историко-краеведческом музее.

Напомним, что в боях на Орловской земле в годы Великой Отечественной войны активное участие принимала 16-я Литовская Клайпедская Краснознаменная дивизия. На территории Глазуновского района несколько воинских захоронений, где покоятся литовские солдаты и офицеры.

В ходе встречи речь шла о патриотической работе на территории Прибалтики и России.

Гости осмотрели экспозицию музея, после чего возложили цветы к памятнику на площади Военной славы.

В этот же день в деревне Панская Глазуновского района состоялась служба по погибшим в боях.