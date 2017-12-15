Клычков вручил пострадавшим на производстве ключи от автомобилей

Церемония прошла сегодня в Орловском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации. В этот раз еще семь жителей Орла и области стали обладателями новых авто «Лада Granta».

«Эти люди отдали многие годы жизни честной и добросовестной работе на предприятиях Орловщины. Но при этом они потеряли здоровье, − отметил Андрей Клычков. − Наша задача — поддержать этих людей, помочь им в получении своевременной комплексной реабилитации. Надеюсь, что новый современный автотранспорт значительно облегчит жизнь тружеников, пострадавших на производстве, позволит сделать ее более комфортной и насыщенной».

Андрей Клычков особо подчеркнул, что в регионе сегодня нет очередников и все нуждающиеся орловцы получают средства передвижения по индивидуальным программам реабилитации. Церемония вручения автомобилей пострадавшим на производстве проводится на Орловщине ежегодно и уже стала доброй традицией.

Отметим, что автомобили приобретены за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации. Они оборудованы конкретно под каждого получателя, с учетом особенностей его здоровья и физических возможностей. Первоначально пострадавшие обеспечивались автомобилями марки «Ока», позднее — ВАЗами: «четверками», «пятерками» и «семерками». Сегодня это уже более комфортные «Лады Granta» с автоматической коробкой передач.

Как рассказал председатель Орловского отделения ФССН Олег Ревякин, нуждаемость в таком специальном автомобиле определяется учреждением медико-социальной экспертизы, которое проводит освидетельствование пострадавших на производстве, устанавливает степень утраты профессиональной трудоспособности и разрабатывает программу реабилитации пострадавшего. Как правило, автомобиль в качестве средства социальной реабилитации назначается людям с последствиями тяжелых травм спинного мозга или с ампутацией ног, вследствие чего они ограничены в передвижении.

Напомним, что за время действия программы государственной поддержки пострадавших на производстве более 180 жителей Орловской области были обеспечены личным автотранспортом.