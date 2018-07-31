Клычков вручил орловчанам государственные и региональные награды

Церемония награждения, приуроченная к празднованию 75-летия освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, состоялась 30 июля в областной администрации.

В мероприятии приняли участие Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, член Совета Федерации ФС РФ Василий Иконников, члены регионального Правительства, депутаты Облсовета, руководство города Орла, главы муниципальных образований, руководители структурных подразделений федеральных органов власти, руководство избирательной комиссии Орловской области, Почетные граждане Орловской области и города Орла, ректоры вузов, представители общественности.

Особые слова глава региона адресовал ветеранам Великой Отечественной войны: «Сегодня награды получают самые достойные и уважаемые жители нашей области, истинные герои и великие патриоты Отчизны — ветераны Великой Отечественной войны, участники судьбоносных сражений за свободу нашей страны. Низкий поклон вам! Потомки всегда будут гордиться вашими подвигами во имя Родины!»

Медали «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков» были вручены ветеранам Александру Даниловичу Безкровному, Ивану Ивановичу Ветрову, Михаилу Ильичу Клочкову, Алексею Дмитриевичу Овсянникову, Николаю Семеновичу Рыжкову, Ивану Тимофеевичу Сенину, Владимиру Дмитриевичу Тетерину, Ивану Антоновичу Федорову, Виктору Андреевичу Шигину и Григорию Антоновичу Шишову.

Кроме этого, государственными и региональными наградами были отмечены врачи, социальные работники, педагоги, работники аграрного комплекса, коммунальной сферы, руководители органов государственной власти, главы муниципальных образований, журналисты.

Присвоены звания: «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» — директору муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Ливны Егору Бондареву, «Заслуженный врач Российской Федерации» — главному врачу Нарышкинской ЦРБ Михаилу Казначееву.

Звание «Почетный работник социальной защиты населения Орловской области» присвоено управляющему Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Олегу Ревякину, директору Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Мценского района Валентине Калугиной и директор Центра социального обслуживания населения Колпнянского района Галине Косовой.

Звание «Почетный работник муниципальной службы в Орловской области» получили начальник управления муниципального имущества администрации Ливенского района Надежда Кривцова и глава Титовского сельского поселения Шаблыкинского района Татьяна Мурашкина.

Звание «Почетный работник культуры Орловской области» присвоено директору Ансамбля танца «Славица» Наталье Кирдеевой.

Звание «Почетный работник средств массовой информации Орловской области» присвоено члену Орловского городского отделения общественной организации «Союз журналистов России» Михаилу Тутыхину.

Памятные медали «200-летие И. С. Тургенева» были вручены работникам учреждений культуры и образования области. В числе награжденных — члены Тургеневского общества в городе Орле Нина Кирилловская, Валентина Сафронова, директор Ильинского сельского Дома культуры Хотынецкого района, руководитель литературно-краеведческого музея «Тургеневское Полесье» Любовь Нелюдимова, преподаватель Орловской детской музыкальной школы № 1 им. В. С. Калинникова, композитор Ирина Хрисаниди, руководители и сотрудники Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева и Государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».

Ученика Корсаковской средней школы Кирилла Усачёва, который спас тонувшего мальчика, наградили нагрудным знаком, дипломом и почетной книгой всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Почетные грамоты Губернатора области получили работники АО «Тандер» Алексей Кутенков и Назар Матхолов, которые рискуя жизнью, спасли погибавшего человека.

Андрей Клычков поблагодарил всех награждённых за самоотверженный труд на благо Орловской области и активную помощь правительству региона.