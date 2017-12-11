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Клычков вернул автобус для инвалидов на маршрут № 5

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11.12.2017

Низкопольный автобус вернули на маршрут № 5 «Мегакомплекс ГРИНН — п. Булгаково» по поручению главы региона Андрея Клычкова. Об этом его 31 октября попросила девушка-колясочница Екатерина Ларина в ходе встречи врио Губернатора с учащимися и активистами, представлявшими Орловскую область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

После обращения девушки Андрей Клычков дал соответствующее поручение Департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. 28 ноября 2017 года на маршрут № 5 было привлечено транспортное средство, адаптированное для маломобильной категории граждан.

Екатерина Ларина рассказала, что ранее долго добивалась появления на маршруте автобуса для колясочников. Весной его наконец запустили, однако всего на пару недель. При этом остановка автобуса № 5 ближе всего к дому Екатерины, поэтому пользоваться этим маршрутом ей удобнее всего. О возвращении низкопольного автобуса девушку известили звонком из регионального правительства.

«Наконец-то, а то пока автобуса не было, приходилось ездить на такси, — рассказала Екатерина Ларина. — Это дорого и неудобно. Мало того, что 200 рублей стоит поездка в одну сторону от Звездного до ГРИНН, так еще и багажник бывает в машине занят, приходится коляску складывать и в перевозить салоне. Я очень рада, что отреагировали и помогли».

Екатерина Ларина отмечает, что низкопольный автобус на этом маршруте нужен не только ей, но и другим людям с ограниченными возможностями.

«Маршрут № 5 соединяет Северный и Заводской районы, проходит через Железнодорожный, и, значит, многим инвалидам-колясочникам станет легче перемещаться по городу», — подчеркнула она.

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