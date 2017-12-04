Клычков совершил рабочую поездку в Орловский район

Свой визит врио Губернатора начал с посещения мемориала «Военная семья» в п. Вязки, где вместе с Председателем областного Совета народных депутатов Леонидом Музалевским и главой Орловского района Юрием Парахиным возложил цветы в память о местных жителях — участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

По завершении церемонии врио Губернатора ответил на вопросы жителей д. Вязки, касавшиеся дорожного строительства, проблем электроснабжения, обустройства объектов социальной инфраструктуры Платоновского сельского поселения. Андрей Клычков осмотрел низководный мост через р. Ока, соединяющий деревни Тайное и Касьяновка. В ходе встречи с жителями поселка отмечалось, что возведенный в конце 1970-х годов мост подвергается паводковым затоплениям. В результате деревня Тайное с населением в 353 человека оказывается фактически отрезанной от близлежащих населенных пунктов.

Департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области дано поручение о подготовке проектно-сметной документации на строительство новой мостовой конструкции, соответствующей критериям безопасности.

В п. Белоберезовский Неполодского сельского поселения Андрей Клычков посетил производственный комплекс АО «Березки». В настоящее время предприятие помимо посевных площадей включает в себя, молочный комплекс, цех по выращиванию бройлеров, ООО «Белая мельница» и хлебопекарни. Валовый сбор зерна и зернобобовых культур в 2017 году составил 14,3 тыс. тонн при урожайности 52 центнера с гектара. Поголовье КРС составляет 257 голов. Продажа мяса бройлеров на рынках г. Орла за 9 месяцев 2017 года составила 168 тонн.

В доме культуры «Белоберезовский» состоялась встреча главы региона с жителями Неполодского сельского поселения. Люди интересовались вопросами кадрового обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов, строительства очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения. Андрей Клычков отметил, что одним из наиболее вероятных вариантов решения коммунальных проблем района является участие в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Врио Губернатора подчеркнул, что в число приоритетных направлений деятельности районной и областной власти входит выполнение социальных обязательств перед гражданами, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций в сферу переработки, развитие сферы потребительской кооперации.

«Несмотря на дефицитный характер бюджета, нашим безусловным приоритетом всегда будет являться выполнение майских Указов Президента РФ Владимира Путина. Денежные средства на это будут изысканы в первую очередь», — подчеркнул в ходе общения с жителями Орловского района Андрей Клычков.