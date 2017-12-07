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Клычков рассказал о перспективах строительства Западного обхода Орла

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07.12.2017

Сегодня в рамках «Транспортной недели» в Москве состоялся Деловой завтрак Министра транспорта Российской Федерации. По итогам мероприятия врио губернатора Орловской области Андрей Клычков отметил, что сотрудничество с Минтрансом особенно важно для нашего региона, так как состояние дорог в области — одна из наиболее актуальных проблем.

«Дорожные проблемы региона — это, во-первых, устаревшее дорожное покрытие, которое надо менять. Особенно это касается тех дорог в сельской местности, по которым ходят школьные автобусы. Я на встречах с активистами, с жителями районов уже говорил: нужно составлять по годам план на эти дороги, потому что это — безопасность детей. Во-вторых, нам нужно не только ремонтировать старые, но и строить новые дороги. Прежде всего — решать проблему Западного обхода Орла, которого орловчане ждут уже очень давно», — подчеркнул глава региона.

Обход города Орла по трассе М-2 «Крым» отремонтирован в 2014 году, но он не решает всех проблем. Автомобили, идущие из Москвы на Брянск или обратно, по-прежнему вынуждены проезжать через центр Орла. В, частности, это оживленное направление на Белоруссию. Поэтому центр города необходимо разгрузить.

«Это масштабный и дорогой проект, он может быть реализован только с привлечением федеральных средств либо инвестиций, вот почему я принял приглашение Министра транспорта Максима Соколова посетить мероприятия „Транспортной недели“ в Москве, — сказал Андрей Клычков. — Сегодня мы зафиксировали самое главное: есть общее понимание, что проблемы необходимо решать. Это отправная точка для совместной работы. Хочу также отметить, что „дорожный вопрос“ будет обязательно включен в разрабатываемую сейчас стратегию развития области, а она в свою очередь будет вынесена на широкое общественное обсуждение. Будем работать все вместе».

Отметим, «Транспортная неделя» — ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта. В этом году «Транспортная неделя» проходит 6-8 декабря в московском Гостином дворе. Она включает XI Международный форум «Транспорт России», XI Международная выставка «Транспорт России», заседания межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в области транспорта, XV Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» и другие мероприятия.

В работе форума и выставки «Транспорт России» ежегодно принимают участие свыше 7500 человек. Суммарное количество участников Транспортной недели — более 9500. 6 декабря выставку «Транспорт России» посетил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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