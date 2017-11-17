Клычков рассказал о перспективах инвестиционной деятельности в Орловской области

На встрече с представителями инвестиционных компаний врио Губернатора Орловской области рассказал им о планируемых мерах по улучшению деловой среды и развитию инвестиционных процессов в регионе.

Андрей Клычков заявил, что Правительство региона намерено обеспечить инвесторам всестороннюю административно-правовую поддержку, сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», а также продумать изменения в законодательстве в части предоставления преференций.

В целях улучшения стратегического планирования на территории региона задачи Инвестиционного совета Орловской области будут дополнены рядом функций, связанных с вопросами размещения производительных сил на территории области. Это позволит оказывать наибольшее содействие инвесторам при выборе мест для размещения новых производств с точки зрения максимального удовлетворения требований по ресурсам и вопросам логистики. За инвестиционными проектами закрепят ответственных лиц из Правительства Орловской области, которые будут контролировать реализацию проектов, чтобы не допустить каких-либо сбоев.

Для активизации инвестиционной деятельности в ближайшее время совместно с органами местного самоуправления будут рассмотрены возможности предоставления налоговых льгот на местном уровне, в частности, преференции по уплате налогов на землю.

В качестве дополнительных мер по стимулированию инвестиционной активности планируется расширение перечня организаций, имеющих право на государственную поддержку, со сниженным порогом объема инвестиций в 10 млн рублей, при условии, что 70% объема производимой продукции должны производиться из местного сырья или при организации деятельности, ранее не осуществляемой на территории области.

Также в планах — предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат на строительство инфраструктуры для реализации масштабных инвестиционных проектов. Например, в размере 50% от налоговых платежей организации в бюджет Орловской области ежегодно в течение срока окупаемости проекта, но не более 5 лет с момента ввода объектов в эксплуатацию.

Еще одно предложение касается расширения перечня критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для размещения которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов, в частности, в целях организации деятельности, ранее не осуществляемой на территории Орловской области согласно приоритетным и перспективным направлениям развития региона.

Андрей Клычков также отметил важность развития государственно-частного партнерства в регионе.