Клычков распорядился профинансировать ремонт дороги в Покровском

Андрей Клычков дал поручения по решению ряда острых вопросов в Покровском районе.

О проблемах, которые требуют помощи региональной власти, врио Губернатора рассказал глава муниципального образования Дмитрий Романов.

В частности, речь о благоустройстве дворовых территорий и ремонте дорожного покрытия в районном центре. В настоящее время муниципалитету необходимы средства в размере 10 млн рублей на ремонт дорожного покрытия переулка Маслозаводского в пос. Покровское, а также порядка 19 млн рублей на благоустройство дворовых территорий 7 жилых домов и районного центра.

Глава региона дал поручение рассмотреть вопрос о выделении субсидии из средств Дорожного фонда Орловской области 2018 году на ремонт дорожного покрытия. Также областному Департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства было поручено рассмотреть возможность включения в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» мероприятий по благоустройству дворовых территорий по улице 50 лет Октября в пос. Покровское сметной стоимостью 4,2 млн рублей и благоустройству территории районного центра сметной стоимостью 15 млн рублей.

Кроме того, Андрей Клычков обратил внимание на необходимость активизировать работу АО «Орловская ипотечная корпорация» по обустройству инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки малоэтажного жилищного строительства «Эдельвейс» в пос. Покровское и в с. Дроосково.