Клычков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Орловской области

В начале мероприятия врио Губернатора, Председатель региональной АТК Андрей Клычков отметил эффективную работу антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях области. Впервые в регионе вручен Переходящий кубок лучшей из АТК муниципалитетов. По результатам работы в 2017 году его получил председатель АТК в Болховском районе.

Благодарности Председателя АТК в Орловской области за эффективную работу в 2017 году получили председатели АТК Колпнянского и Троснянского районов.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с профилактикой угроз совершения террористических актов, обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Андрей Клычков особо отметил важность обеспечения мер безопасности в период новогодних праздников, а также предстоящей избирательной кампании по выборам Президента РФ.

В период проведения праздничных мероприятий для охраны общественного порядка предстоит задействовать 1 тыс. сотрудников ОВД, из них в г. Орле — более 500. Об этом в ходе своего выступления сообщил врио начальника полиции УМВД РФ по Орловской области Виталий Власов.

Запланировано обследование административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений образования, здравоохранения, объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения, а также мест проведения праздничных мероприятий. На объектах транспорта планируется усилить досмотр и провести проверки с целью розыска похищенного автотранспорта, выявления лиц, находящихся в розыске, предотвращения возможной перевозки взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Также рассмотрены итоги исполнения поручений Национального Антитеррористического Комитета и Антитеррористической комиссии в 2017 году, проанализирован ход оснащения региона аппаратно-программным комплексом «Безопасный город».