Клычков провел совещание с главами районов

Врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков провёл совещание с главами муниципальных районов по подведению итогов общественного обсуждения проектов программ развития муниципальных образований Орловской области. Глава региона отметил, что такое широкое обсуждение программ развития регионов уникально не только для Орловской области, но и для всей страны.

«С первых дней работы в Орловской области я говорил о необходимости создания принципиально нового формата взаимодействия власти и граждан. Формата, при котором важнейшие решения по развитию региона мы должны принимать вместе с его жителями», — подчеркнул Андрей Клычков.

Он пояснил, что в необходимости такого формата его убедили поездки в муниципалитеты и встречи с гражданами.

«Чтобы успешно решать все районные проблемы, нам было важно ранжировать их, определить приоритетные направления работы вместе с людьми, — сказал врио губернатора. — Мы это сделали. 18 марта состоится голосование в поддержку сформированных с участием граждан программ. Если тысячи человек придут и поддержат программы развития, то от обязательств такого масштаба уже никто не сможет отмахнуться или избавиться росчерком пера».

Андрей Клычков напомнил, что обсуждение программ развития проходило начиная с декабря при привлечении широких кругов общественности. Предложенные главами районов программы развития обсуждали в трудовых и школьных коллективах, в ТОСах, ветеранских и молодежных организациях, а также на уровне Общественных палат районов. Перед главами районов стояла задача в процессе обсуждения учесть пожелания граждан и при этом составить предельно реалистичную программу с учетом лимитов финансирования на 2018 год. Лимиты финансирования были доведены до глав районов в декабре 2017 года.

Андрей Клычков поблагодарил за участие в обсуждении концепции всех активных граждан Орловской области, глав районов и отдельно — районные газеты, которые стали центрами притяжения и своеобразными «народными штабами» в процессе общественного обсуждения.

Областное Правительство ставит перед собой задачу окончить работы к 1 сентября. Также Правительство даёт гарантию, что все выделенные средства будут полностью реализованы. Первым делом будут выполнены те проекты, в которых население района нуждается особенно остро. К основным проблемам относятся ремонт и содержание дорог, школ, детских садов, домов культуры, водо- и газоснабжение, благоустройство придомовых территорий.

«Уверен, всё пройдет на высоком уровне и никаких сбоев не будет. Их не должно быть, потому что мы работаем в интересах людей. Это и есть наша главная задача как представителей власти, — отметил Андрей Клычков. — Именно так мы и будем работать — в формате прямого и открытого диалога с людьми».

Андрей Клычков подчеркнул, что в будущем при реализации программ развития районные газеты будут информировать граждан о ходе выполнения работ. Местные газеты как посредники между властью и обществом могут отслеживать темпы выполнения работ и информировать граждан.

На совещании также выступил заместитель Председателя Правительства Орловской области по внутренней политике Вячеслав Ерохин. Он сообщил, что голосование 18 марта будет организовано таким образом, чтобы не помешать президентским выборам. Голосование состоится 18 марта с 8 утра до 8 вечера в помещениях, смежных или находящихся рядом с избирательными участками, однако вне территории самих участков. В голосовании могут принять участие все лица, достигшие 18-летнего возраста и проживающие на данной территории. Лицам, желающим поучаствовать в голосовании, при себе необходимо иметь паспорт. Концепция может считаться положительной при согласии более 50% всех людей, принявших участие в голосовании. Андрей Клычков особо подчеркнул, что голосование по программам развития может быть только добровольным.

«Нам очень важно, чтобы люди пришли и выразили свое мнение, мы ждем, что после активного общественного обсуждения граждане к этому готовы, — отметил он. — Но принуждать, естественно, никого нельзя».

На совещании присутствовали члены областного Правительства, главы районов, средства массовой информации.

Информация об итогах голосования по программам развития районов будет своевременно доведена до сведения СМИ.