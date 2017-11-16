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Клычков провел прием граждан по личным вопросам

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16.11.2017

На встрече также присутствовали члены Правительства области, представители муниципальной власти, правоохранительных органов.

На личный прием к главе региона записались жители г. Орла, Залегощенского, Колпнянского и Орловского районов.

Были заданы вопросы о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства и их обеспечении необходимой коммунальной инфраструктурой.

Орловцев интересовала возможность использования земельных паев, предоставления квартир детям-сиротам.

Обратились к главе региона с просьбой поддержать издательскую деятельность, оказать содействие в продвижении жилищного кооператива.

Были подняты темы ремонта и строительства дорог, а также кровли многоквартирного дома, взаимоотношений граждан и муниципальных властей.

Врио Губернатора поставил перед представителями власти ряд конкретных задач, направленных на решение обозначенных трудностей и поддержку выдвинутых инициатив.

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