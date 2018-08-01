Клычков проинспектировал реализацию губернаторских программ в Северном районе Орла

Рабочая поездка состоялась 1 августа. Вместе с врио губернатора области в рабочей поездке участвовали члены регионального Правительства и руководители города Орла.

Первым объектом, который посетил Андрей Клычков, стало ОАО «Орловский хлебокомбинат». Глава региона ознакомился с процессом производства, высоко оценил качество продукции хлебозавода и экономические показатели его деятельности. Комбинат является крупнейшим налогоплательщиком в Орле, выпускает около 200 наименований продукции, имеет 42 торговые точки и работает со всеми крупными торговыми сетями в области.

Общаясь с руководством и коллективом предприятия, врио Губернатора напомнил про реализацию губернаторской программы «Реальные инвестиции», направленной на поддержку действующих предприятий и рассказал о мерах, которые принимает Правительство области для того, чтобы местная продукция была представлена в магазинах как в регионе, так и за его пределами. Обсуждалось предстоящее участие продукции ОАО «Орловский хлебокомбинат» во всероссийских выставках. От сотрудников предприятия поступила просьба установки светофора на пешеходном переходе к магазину от Городского парка культуры и отдыха. Андрей Клычков обратился к руководству города на предмет проработки решения этого актуального вопроса.

Затем глава региона проинспектировал ремонт автомобильной дороги и тротуаров по ул. Приборостроительной в рамках губернаторской программы «Стандарты дорожных работ. Объёмы и качество». Жители близлежащих домов поблагодарили руководство области и города за проведенный ремонт. Врио Губернатора области отметил, что в текущем году на ремонт дорог Советского района выделено более 60 млн рублей по губернаторской программе «Стандарты дорожных работ. Объёмы и качество». На эти средства должны быть отремонтированы 9 дорог. При этом глава региона подчеркнул, что нужно избегать задержек при производстве работ и обеспечивать их высокое качество.

В рамках рабочей поездки Андрей Клычков также посетил детский сад № 90 на ул. Картукова. Врио Губернатора ознакомился с работой детского учреждения и пообщался с заведующей и коллективом детского сада. Он рассказал о программе «Молодая семья» и отметил важность обеспечения качественных условий пребывания детей.