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Клычков призвал сократить очереди в детские сады

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11.12.2017

Сегодня на аппаратном совещании правительства Орловской области врио губернатора Андрей Клычков заявил, что сокращать очереди в детские сады необходимо за счет открытия новых учреждений, развития вариативных форм дошкольного образования.

«На сегодняшний день сокращение очереди в дошкольные учреждения главным образом происходит за счет превышения проектной мощности детских садов, то есть за счет уплотнения. Для детей принцип „в тесноте, да не в обиде“ не подходит. Мы должны иметь иные формы реализации поручений Президента РФ», — подчеркнул Андрей Клычков.

Как сообщила член Правительства Орловской области — руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова, общая очередь в дошкольные образовательные организации Орловщины составляет 10856 человек (из них 543 — дети от 3 до 7 лет с желаемой датой зачисления 2018 год и позднее). Не обеспечены местами в детские сады 172 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Перед профильным блоком Правительства области врио Губернатора поставил задачу проработать вопрос внедрения новых подходов при выдаче разрешений на строительство многоквартирных жилых домов с учетом нормативов размещения детских садов на первых этажах зданий.

Также Клычков дал поручение более активно внедрять вариативные формы дошкольного образования, в частности, предусмотреть механизмы развития семейных дошкольных групп, их методическое сопровождение, расширение мер региональной поддержки негосударственных учреждений сектора.

Особое внимание в рамках совещания было уделено дошкольному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья.

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