Клычков принял участие в открытии выставки орловских художников

Экспозиция открылась сегодня в холле перед Круглым залом в областной администрации. На открытии присутствовал также первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин.

Свои работы представили Народный художник России Гиви Калмахелидзе и Заслуженный художник России Анатолий Костяников. В экспозиции графические и живописные работы, посвященные теме Великой Отечественной войны. Выставка является частью масштабного проекта «И все-таки мы победили».

«Орловщина воспитала не только большое число великих писателей и поэтов, здесь работают замечательные талантливые художники, − отметил Андрей Клычков. — Выставка пропитана патриотическим настроением, а значит, актуальна для нас не только в период больших праздничных дат».