Клычков принял участие в открытии выставки орловских художников
01.08.2018
Экспозиция открылась сегодня в холле перед Круглым залом в областной администрации. На открытии присутствовал также первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин.
Свои работы представили Народный художник России Гиви Калмахелидзе и Заслуженный художник России Анатолий Костяников. В экспозиции графические и живописные работы, посвященные теме Великой Отечественной войны. Выставка является частью масштабного проекта «И все-таки мы победили».
«Орловщина воспитала не только большое число великих писателей и поэтов, здесь работают замечательные талантливые художники, − отметил Андрей Клычков. — Выставка пропитана патриотическим настроением, а значит, актуальна для нас не только в период больших праздничных дат».
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