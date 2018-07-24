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Клычков принял участие в церемонии открытия памятника Советскому Солдату-Победителю в Троснянском районе

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24.07.2018

Торжественное мероприятие прошло сегодня в селе Тросна.

Его участниками стали также председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, советник Министра культуры РФ Андрей Назаров, глава Троснянского района Александр Насонов, дочь офицера, погибшего в боях за освобождение Троснянского района, Валентина Невзорова, прибывшая из Беларуси, местные жители.

Напомним, в мае жители региона обратились к Андрею Клычкову с просьбой увековечить память героев: на троснянской земле велись ожесточенные сражения. За бои на Соборовском поле высокого звания Героя Советского Союза были удостоены 35 советских воинов. В Братской могиле села Тросна покоятся останки более 1300 советских бойцов, погибших летом 1943 года на Соборовском поле — составной части линии обороны 13-й армии Центрального фронта. С обеих сторон в сражении участвовало до полумиллиона человек.

«На троснянской земле определялся исход операции „Цитадель“, — отметил Андрей Клычков на церемонии открытия монумента. — Отсюда, с Соборовского поля, начиналось триумфальное шествие Победы».

За мужество и героизм, проявленные защитниками села в борьбе за свободу и независимость Отечества, Указом Губернатора селу Тросна присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Памятник Советскому Солдату-Победителю изготовлен Российским военно-историческим обществом по обновленному проекту Советника Председателя РВИО Ростислава Мединского скульптором Денисом Стритовичем. При содействии Правительства области выполнены все необходимые условия по благоустройству территории мемориала, где установлен 6-тонный монумент высотой 4,5 метра.

Отметим, что с 2014 года реализуется программа Российского военно-исторического общества по восстановлению и созданию памятников павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. За это время в десятках регионов страны установлено 35 памятников Советскому Солдату.

Участники церемонии адресовали слова благодарности РВИО за масштабный вклад в увековечивание памяти героев-освободителей.

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