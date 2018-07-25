Клычков принял участие в церемонии открытия элеватора АО «Орёл Нобель-Агро» в Новосильском районе

В муниципальное образование глава региона прибыл сегодня в рамках рабочего визита.

Торжественное открытие первой очереди нового элеватора на 30 тыс. тонн хранения зерна прошло в районном центре. Его участниками также стали заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Наталья Зудина, члены регионального Правительства, председатель совета директоров и президент группы компаний «Нобель Ойл» Григорий Гуревич, глава Новосильского района Александр Шалимов.

Андрей Клычков осмотрел новый объект, высоко оценил его возможности.

Стоимость затрат на строительство первой очереди элеватора составила почти 345 млн рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. Он позволит создать дополнительно около 50 рабочих мест. Новосильский элеватор рассчитан на 50 тыс. тонн единовременного хранения зерна.

Строительство элеватора АО «Орёл Нобель-Агро» реализует при поддержке АО «Росагролизинг».

Отметим, что в Новосильском районе АО "Орёл Нобель-Агро«обрабатывает 22,7 тыс. га пашни. В 2017 году предприятием произведено свыше 36,7 тыс. тонн зерновых со средней урожайностью 31,4 ц/га, более 600 тонн сои, почти 2,6 тыс. тонн подсолнечника. Численность работающих в компании по Новосильскому подразделению составляет 114 человек.

Кроме того, компания планирует строительство животноводческого комплексана на территории Новосильского района, что позволит создать порядка 90 рабочих мест. Объём инвестиций составит более 2 млрд рублей. Планируется, что общее поголовье комплекса превысит 5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе дойное стадо − 2,4 тыс. голов, расчётная продуктивность − 9,5-10 тыс. в год от одной коровы, суточный объём молока − 75 тонн в сутки.

Перспективы развития агропромышленного комплекса глава региона обсудил на встрече с руководителями компаний-инвесторов.

«Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики региона, которая требует постоянного внимания, — отметил Андрей Клычков, обращаясь к инвесторам. — На Орловщине сегодня реализуется губернаторская программа „Реальные инвестиции“, направленная на поддержку развивающихся предприятий, в том числе предприятий АПК». Врио Губернатора подчеркнул, что успешное развитие «Орёл Нобель-Агро» позволит ему стать одним из системообразующих предприятий Новосильского района и всей области. Выход предприятия на проектную мощность позволит увеличить доходы бюджета и создать дополнительные рабочие места. Также было отмечено, что обязательным условием успешного развития агропромышленного комплекса является опережающее обновление техники. Необходимо активнее использовать меры поддержки, которые предлагаются на федеральном уровне. Развитие сотрудничества с Росагролизингом позволит предпринимателям повысить эффективность производства.

Совокупный объем инвестиций АО «Росагролизинг» в аграрный комплекс Орловской области составляет более 2 млрд рублей. Как подчеркнула заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Наталья Зудина, компания готова к дальнейшему сотрудничеству с нашим регионом. Сегодня АО «Росагролизинг» решает актуальные вопросы по технической и технологической модернизации производства и по снижению финансовый нагрузки на сельхозтоваропроизводителей.