Клычков принял участие молодежном образовательном форуме в Свердловском районе

3 февраля в Центральном доме культуры поселка Змиевка состоялся третий районный молодежный образовательный форум «Думай. Действуй. Выбирай». Его организаторами выступили администрация района, областная избирательная комиссия, молодежная избирательная комиссия области, территориальная избирательная комиссия Свердловского района.

Экологические проекты образовательных учреждений стали предметом обсуждения на площадке «Твой след на земле». На площадке «Наша разноцветная планета» состоялась презентация работ творческих коллективов района. Встреча молодых людей с ветеранами состоялась на заседании клуба «Дорогой отцов». О приобщении молодежи к здоровому образу жизни шла речь на площадке «От норм ГТО — к здоровью нации».

Четыре команды, представлявшие коллективы Змиевского лицея, Змиевкой, Богодуховской и Никольской средних школ, приняли участие в конкурсно-игровой программе «Мы — молодые». Выбор за нами«.

Андрей Клычков посетил выставку народного и детского творчества, посмотрел на сдачу ребятами нормативов ГТО, оценил таланты конкурсантов. Вместе с главой региона в гостях у будущих избирателей побывали член Совета Федерации РФ Василий Иконников, глава Свердловского района Виктор Рожков, заместитель председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, заместитель председателя избирательной комиссии области Лариса Будовская, руководитель областного Департамента образования Татьяна Шевцова, депутаты областного Совета народных депутатов Людмила Монина и Сергей Прозукин.

Глава региона отметил высокую гражданскую активность участников форума и пожелал им успехов во всех начинаниях. «Уверен, что с такой молодежью нас ждет прекрасное будущее. Спасибо всем организаторам и участникам этого форума. Очень надеюсь, что традиция проведения подобных молодежных форумов будет продолжена, и с каждым годом число его участников будет расти», — сказал врио Губернатора области.

Форум завершился вручением наград победителям и призерам конкурсной программы.