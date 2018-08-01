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Клычков поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

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01.08.2018

Торжество по случаю Дня железнодорожника прошло сегодня во Дворце культуры Железнодорожного района города.

Почетными гостями мероприятия стали также председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, глава администрации Железнодорожного района Орла Юрий Тарасов, заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Юрий Кобзарь.

Свой профессиональный праздник железнодорожники отмечают 5 августа, в этом году он совпадает со знаковыми юбилейными датами: 75-й годовщиной освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и 150-летием со дня открытия железнодорожного движения на участке «Москва-Орел».

«Труд представителей вашей профессии имеет принципиальное значение для экономического и социального развития Орловской области, — отметил Андрей Клычков, обращаясь к виновникам торжества. — Орёл — это один из крупнейших транспортных узлов Центральной России и на железнодорожный транспорт приходится более 73% грузооборота».

Врио Губернатора подчеркнул, что реализация губернаторской программы «Реальные инвестиции» требует надёжных транспортных коридоров для поставки продукции области в другие регионы. Он высоко оценил сотрудничество Орловской области с компанией «РЖД», которая сегодня вкладывает серьезные средства в модернизацию железнодорожной инфраструктуры региона.

Лучшие представители отрасли были отмечены почетными грамотами и благодарностями Губернатора, орловского Облсовета и руководства города.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом с участием лучших творческих коллективов и исполнителей.

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