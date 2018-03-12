Клычков посетил значимые социальные объекты в Мценском районе

Первым пунктом визита главы региона стала Отрадинская районная больница.

Андрей Клычков отметил, что вопросы здравоохранения продолжают оставаться в числе приоритетных для власти. «Медицинская помощь должна быть доступной на селе, в областной центр необходимо ехать только за высокотехнологичной помощью», — подчеркнул врио Губернатора.

Особое внимание Андрей Клычков уделил вопросам качества медобслуживания жителей района. Также его интересовал вопрос оформления электронных документов в медучреждении. Сегодня в больнице эта работа начала активно внедрятся.

Актуальную проблему нехватки на селе врачей-специалистов глава региона поднял в ходе общения с врачом-терапевтом Еленой Карповой, которая приехала работать в Отрадинскую больницу в рамках федеральной программы «Земский доктор».

Далее врио Губернатора посетил многофункциональный спортивный зал в с. Отрадинское Мценского района, который начал работать в населенном пункте летом 2016 года.

Зал оснащен современным оборудованием, здесь организованы занятия баскетболом, волейболом, футболом. Также в числе спортивных секций — легкая атлетика, борьба, каратэ. В секциях сегодня занимаются порядка 200 местных детей и подростков.

Андрея Клычкова в поездке сопровождали члены регионального Правительства, а также глава Мценского района Иван Грачев.