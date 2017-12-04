Клычков посетил Урицкий молокозавода и Нарышкинское хлебоприемное предприятие

Генеральный директор ООО «Урицкий молокозавод» Валерий Кириченко рассказал главе региона о работе предприятия и познакомил с производственным процессом.

Основным направлением деятельности ООО «Урицкий молокозавод», входящего в холдинг ЗАО «Агротехнология», является переработка сельскохозяйственной продукции (производство молока и молочных продуктов). Завод выпускает йогурты, кисломолочную продукцию, сливочное масло, пастеризованное молоко, сметану, творог, мягкий адыгейский сыр.

Продегустировав выпускаемую предприятием продукцию, Андрей Клычков высоко оценил ее качество и натуральный состав.

Молоко ООО «Урицкий молокозавод» закупает у сельхозпроизводителей Мценского, Сосковского, Урицкого, Орловского районов области.

Рынки сбыта продукции — Орловская область, Москва и Курская область. Продукция реализуется на ярмарках и в торговых сетях. Предприятие продолжает поиск новых точек сбыта.

За 9 месяцев 2017 года среднесписочная численность работающих на предприятии составляет 94 человека, среднемесячная заработная плата — более 21 тыс. рублей. Объем отгруженной продукции — 195 млн рублей. В бюджет уплачено 4 млн рублей налогов.

В рамках рабочего визита в Урицкий район Андрей Клычков также посетил ООО «Нарышкинское хлебоприемное предприятие» в пгт. Нарышкино. Генеральный директор предприятия Сергей Будагов проинформировал Андрея Клычкова о деятельности предприятия и показал производство.

Объем единовременного хранения предприятия составляет 100 тыс. тонн. Четыре года назад предприятие принимало 12 тыс. тонн зерна. В настоящее время уже принято 65 тыс. тонн зерна, продолжается приемка сои, подсолнечника и кукурузы. Хранителями зерна являются крупные предприятия Орловской области. У предприятия есть своя железнодорожная ветка. Зерно отгружается во все регионы России и за рубеж.

На предприятии работает 65 человек. Среднемесячная зарплата за 9 месяцев составила 23 тыс. рублей. Налоги и сборы в бюджетные и внебюджетные организации составили 7,7 млн рублей.

В 2016 году инвестиции в предприятие составили 671 млн рублей.