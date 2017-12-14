Клычков посетил Глазуновский район

Свой визит в район глава региона начал с возложения цветов к воинским мемориалам в районном центре, посвященным памяти бойцов Великой Отечественной войны и участников локальных войн.

На встрече врио губернатора с гражданами присутствовали председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального правительства. Андрей Клычков сообщил, что в течение 2017 года в Администрацию области поступило 45 обращений жителей Глазуновского района. Работа над ними ведется правительством Орловской области.

Он особо подчеркнул необходимость строго выполнения всех социальных обязательств перед людьми, скоординированного решения проблем региональной и муниципальной властью.

«Мы обязаны обеспечить точное соблюдение майских Указов Президента РФ. Этот вопрос предстоит держать на постоянном контроле. Недавние инициативы Владимира Путина, касающиеся поддержки семьи, материнства и детства также являются стратегическим направлением работы» — сказал глава региона.

В ходе общения с гражданами был поднят ряд актуальных вопросов, касавшихся ремонта дорожной и коммунальной инфраструктуры, капитального ремонта многоквартирных домов и спортивных сооружений, строительства фельдшерско-акушерских пунктов и предоставления жилья медицинским работникам.

В частности, глава региона поручил проконтролировать включение в программу капитального ремонта на 2018 год многоквартирного дома № 31 по ул. Полевой в п. Глазуновка. Департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства до конца текущего года предстоит проконтролировать доработку проектно-сметной документации на капремонт с учетом замечаний жильцов.

По результатам обращения педагогов средней школы в д. Тагино в связи с истечением срока эксплуатации школьного автобуса предложено частично профинансировать лизинг новой транспортной единицы.

Ряд поручений Андрей Клычков дал после посещения с. Новополево. В связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на ряде поселковых улиц из-за активного грузопотока, осуществляемого свеклосеющими предприятиями, было решено адресно проработать вопрос о щебеночной отсыпке и совместном восстановлении дорог. На ремонт дорог в селах Отрада и Новополево Глазуновский район в 2018 году получит субсидию в размере 10 млн. рублей.

Достигнута договоренность о включении в программу наказов избирателей депутатов областного Совета на 2018 год модернизации водонапорной башни в с. Новополево. В срок до конца 2017 года в поселке предстоит отремонтировать неработающую центральную колонку.

Также Андрей Клычков поручил проработать вопросы организации вывоза мусора в поселке Новополево и находящегося в предаварийном состоянии Дома культуры. Администрации Глазуновского района предстоит составить смету работ и организовать их проведение. Финансирование приобретения строительных материалов для объекта запланировано из средств регионального бюджета.