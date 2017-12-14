Клычков посетил Глазуновский маслодельный завод

Выставка-дегустация молочной продукции была организована в рамках экскурсии по предприятию, которую сотрудники завода провели для главы региона в ходе его рабочего визита в Глазуновский район.

Общество с ограниченной ответственностью «Глазуновский маслодельный завод» производит цельномолочную продукцию, сыры, творог нежирный, масло сливочное. Производственная мощность по переработке молока составляет 50 тыс. тонн. Сырье на предприятие поставляют ЗАО «Куракинское», СПК «Сеньково».

Заводом выпускается 18 видов продукции переработки. В этом году ассортимент вырабатываемой продукции был расширен, предприятие стало выпускать 1% кефир и ряженку, а в следующем году планируется начать выпуск топленого молока.

За 11 месяцев нынешнего года предприятие закупило и переработало почти 4,7 тыс. тонн молока. Из сырья выработано 152 тонны рассольных сыров, 112 тонн крестьянского масла, 314 тонн кисломолочной и цельномолочной продукции.

Среднесписочная численность сотрудников предприятия составляет 70 человек. Среднемесячная заработная плата −17,2 тыс. рублей.