Другие новости раздела

1 декабря в ходе рабочей поездки в Урицкий район врио Губернатора Орловской области ознакомился с работой одной из площадок крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» в поселке Нарышкино.

Андрей Клычков был в числе первых посетителей вновь открытой постоянной экспозиции минеральных удобрений «ФосАгро». На ней представлена продукция компании, доступная на сегодняшний день аграриям Орловщины. Несколько новейших марок продукции появятся в наличии ближе к началу весенне-полевых работ.

«Недавно мы обсуждали со специалистами ВНИИСПК перспективы развития научно-исследовательского направления в орловском агропроме. Нам необходимо уделять серьезное внимание разъяснению аграриям технологии применения удобрений, особенностей каждого их вида. Ведь от внедрения новых агротехнологий зависит реализация планов области на следующий урожай», — отметил глава региона.

Как рассказал генеральный директор ООО «ФосАгро-Орел» Анатолий Ярмоленко, уже сегодня агромаркетинг сети «ФосАгро-Регион» проводит научную поддержку сельхозпроизводителей. «В начале ноября мы провели семинар для орловских аграриев, собравший более 60 специалистов со всей области. И, судя по отзывам участников, нам стоит развивать этот опыт», — подчеркнул Агатолий Ярмоленко.

Отметим, что ООО «ФосАгро-Орёл», дочернее предприятие сети «ФосАгро-Регион», управляет тремя дистрибуционно-логистическими центрами (ДЛЦ) общей мощностью единовременного хранения более 55 тыс. тонн минеральных удобрений. ДЛЦ в Нарышкино — крупнейшая площадка ООО «ФосАгро-Орёл» и единственная технологическая площадка в регионе, обеспечивающая как производство комплексных минеральных удобрений (тукосмесей) по индивидуальным заказам агропредприятий, так и их фасовку.

За 9 месяцев 2017 года ООО «ФосАгро-Орёл» увеличило поставки в Орловскую область на 20% — до 130 тыс. тонн.

По словам генерального директора ООО «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, в 2012-2017 гг. сеть инвестировала в развитие логистической и производственной инфраструктуры ДЛЦ «ФосАгро-Орёл» в Орловской области более 250 млн руб. «Эти средства направлены на техническое перевооружение, модернизацию материальной базы, обустройство прилегающих территорий, создание и комфортных условий труда работников», — отметил Андрей Вовк.

В 2012-2017 гг. сеть инвестировала в развитие логистической и производственной инфраструктуры ДЛЦ «ФосАгро-Орёл» в Орловской области более 250 млн рублей. ООО «ФосАгро-Орёл» обеспечивает стабильной работой более 100 жителей Орловской области, из которых 30% заняты в Урицком районе. Среднемесячная заработная плата работников ДЛЦ «ФосАгро-Орёл» в Нарышкино — 34 тыс. рублей.