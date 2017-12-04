Другие новости раздела

Ленты новостейКартина дняНовостиКлычков посетил дистрибуционно-логистический центр ООО «ФосАгро-Орёл» в Урицком районеОбщееАнонс<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">1&nbsp;декабря в&nbsp;ходе рабочей поездки в&nbsp;Урицкий район врио Губернатора Орловской области ознакомился с&nbsp;работой одной из&nbsp;площадок крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений &laquo;ФосАгро-Регион&raquo; в&nbsp;поселке Нарышкино.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Андрей Клычков был в&nbsp;числе первых посетителей вновь открытой постоянной экспозиции минеральных удобрений &laquo;ФосАгро&raquo;. На&nbsp;ней представлена продукция компании, доступная на&nbsp;сегодняшний день аграриям Орловщины. Несколько новейших марок продукции появятся в&nbsp;наличии ближе к&nbsp;началу весенне-полевых работ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">&laquo;Недавно мы&nbsp;обсуждали со&nbsp;специалистами ВНИИСПК перспективы развития научно-исследовательского направления в&nbsp;орловском агропроме. Нам необходимо уделять серьезное внимание разъяснению аграриям технологии применения удобрений, особенностей каждого их&nbsp;вида. Ведь от&nbsp;внедрения новых агротехнологий зависит реализация планов области на&nbsp;следующий урожай&raquo;,&nbsp;&mdash; отметил глава региона.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Как рассказал генеральный директор ООО &laquo;ФосАгро-Орел&raquo; Анатолий Ярмоленко, уже сегодня агромаркетинг сети &laquo;ФосАгро-Регион&raquo; проводит научную поддержку сельхозпроизводителей. &laquo;В&nbsp;начале ноября мы&nbsp;провели семинар для орловских аграриев, собравший более 60&nbsp;специалистов со&nbsp;всей области. И, судя по&nbsp;отзывам участников, нам стоит развивать этот опыт&raquo;,&nbsp;&mdash; подчеркнул Агатолий Ярмоленко.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Отметим, что ООО &laquo;ФосАгро-Орёл&raquo;, дочернее предприятие сети &laquo;ФосАгро-Регион&raquo;, управляет тремя дистрибуционно-логистическими центрами (ДЛЦ) общей мощностью единовременного хранения более 55&nbsp;тыс. тонн минеральных удобрений. ДЛЦ в&nbsp;Нарышкино&nbsp;&mdash; крупнейшая площадка ООО &laquo;ФосАгро-Орёл&raquo; и&nbsp;единственная технологическая площадка в&nbsp;регионе, обеспечивающая как производство комплексных минеральных удобрений (тукосмесей) по&nbsp;индивидуальным заказам агропредприятий, так и&nbsp;их&nbsp;фасовку.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">За&nbsp;9&nbsp;месяцев 2017 года ООО &laquo;ФосАгро-Орёл&raquo; увеличило поставки в&nbsp;Орловскую область на&nbsp;20%&nbsp;&mdash; до&nbsp;130&nbsp;тыс. тонн.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">По&nbsp;словам генерального директора ООО &laquo;ФосАгро-Регион&raquo; Андрея Вовка, в&nbsp;2012-2017&nbsp;гг. сеть инвестировала в&nbsp;развитие логистической и&nbsp;производственной инфраструктуры ДЛЦ &laquo;ФосАгро-Орёл&raquo; в&nbsp;Орловской области более 250 млн руб. &laquo;Эти средства направлены на&nbsp;техническое перевооружение, модернизацию материальной базы, обустройство прилегающих территорий, создание и&nbsp;комфортных условий труда работников&raquo;,&nbsp;&mdash; отметил Андрей Вовк.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">В&nbsp;2012-2017&nbsp;гг. сеть инвестировала в&nbsp;развитие логистической и&nbsp;производственной инфраструктуры ДЛЦ &laquo;ФосАгро-Орёл&raquo; в&nbsp;Орловской области более 250 млн рублей. ООО &laquo;ФосАгро-Орёл&raquo; обеспечивает стабильной работой более 100 жителей Орловской области, из&nbsp;которых&nbsp;30% заняты в&nbsp;Урицком районе. Среднемесячная заработная плата работников ДЛЦ &laquo;ФосАгро-Орёл&raquo; в&nbsp;Нарышкино&nbsp;&mdash; 34&nbsp;тыс. рублей.</span></p> Дополнительные свойстваКоличество просмотров150Количество комментариев0АвторСвойства публикацииДата публикацииFri, 01 Dec 2017 13:43:00 +0300
Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.12.2017 Понедельник 15:20
сейчас в эфире
14:00
Художественный фильм
Сердцеед|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Клычков посетил дистрибуционно-логистический центр ООО «ФосАгро-Орёл» в Урицком районе

Версия для печати

01.12.2017

1 декабря в ходе рабочей поездки в Урицкий район врио Губернатора Орловской области ознакомился с работой одной из площадок крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» в поселке Нарышкино.

Андрей Клычков был в числе первых посетителей вновь открытой постоянной экспозиции минеральных удобрений «ФосАгро». На ней представлена продукция компании, доступная на сегодняшний день аграриям Орловщины. Несколько новейших марок продукции появятся в наличии ближе к началу весенне-полевых работ.

«Недавно мы обсуждали со специалистами ВНИИСПК перспективы развития научно-исследовательского направления в орловском агропроме. Нам необходимо уделять серьезное внимание разъяснению аграриям технологии применения удобрений, особенностей каждого их вида. Ведь от внедрения новых агротехнологий зависит реализация планов области на следующий урожай», — отметил глава региона.

Как рассказал генеральный директор ООО «ФосАгро-Орел» Анатолий Ярмоленко, уже сегодня агромаркетинг сети «ФосАгро-Регион» проводит научную поддержку сельхозпроизводителей. «В начале ноября мы провели семинар для орловских аграриев, собравший более 60 специалистов со всей области. И, судя по отзывам участников, нам стоит развивать этот опыт», — подчеркнул Агатолий Ярмоленко.

Отметим, что ООО «ФосАгро-Орёл», дочернее предприятие сети «ФосАгро-Регион», управляет тремя дистрибуционно-логистическими центрами (ДЛЦ) общей мощностью единовременного хранения более 55 тыс. тонн минеральных удобрений. ДЛЦ в Нарышкино — крупнейшая площадка ООО «ФосАгро-Орёл» и единственная технологическая площадка в регионе, обеспечивающая как производство комплексных минеральных удобрений (тукосмесей) по индивидуальным заказам агропредприятий, так и их фасовку.

За 9 месяцев 2017 года ООО «ФосАгро-Орёл» увеличило поставки в Орловскую область на 20% — до 130 тыс. тонн.

По словам генерального директора ООО «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, в 2012-2017 гг. сеть инвестировала в развитие логистической и производственной инфраструктуры ДЛЦ «ФосАгро-Орёл» в Орловской области более 250 млн руб. «Эти средства направлены на техническое перевооружение, модернизацию материальной базы, обустройство прилегающих территорий, создание и комфортных условий труда работников», — отметил Андрей Вовк.

В 2012-2017 гг. сеть инвестировала в развитие логистической и производственной инфраструктуры ДЛЦ «ФосАгро-Орёл» в Орловской области более 250 млн рублей. ООО «ФосАгро-Орёл» обеспечивает стабильной работой более 100 жителей Орловской области, из которых 30% заняты в Урицком районе. Среднемесячная заработная плата работников ДЛЦ «ФосАгро-Орёл» в Нарышкино — 34 тыс. рублей.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43481

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.12.2017

Рост ВВП России в октябре замедлился до 1% с 2,4% в сентябре

04.12.2017

Клычков распорядился профинансировать ремонт дороги в Покровском

04.12.2017

В Орле началось подводное обследование Красного моста

04.12.2017

В 2018 году орловские фермеры получат господдержку

04.12.2017

В Орловской области на 3% увеличилась доля предприятий малого и среднего бизнеса

$ USD58.9911(+0.47)05.12
€ EUR69.9104(+0.16)05.12

Наш опрос

Какова ситуация с вывозом мусора в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online