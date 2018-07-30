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Клычков поручил взять под жесткий контроль вопрос лекарственного обеспечения льготников

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30.07.2018

По состоянию на этот год в Орловской области право на бесплатное получение лекарственных средств имеют 62 838 человека, почти 50 тысяч — это региональные льготники.

Всего на обеспечение льготников необходимыми лекарствами выделено 685,1 млн рублей, из них более 500 млн — из бюджета области.

«В регионе должна быть выстроена четкая система, при которой все нуждающиеся могут своевременно получать необходимые лекарства», — подчеркнул глава региона, подводя итоги обсуждения вопроса.

Сегодня в Орловской области бесплатные лекарственные препараты за счет средств федерального бюджета получают 12196 человек, 822 человека получают дорогостоящие лекарственные препараты по федеральной программе «7 высокозатратных нозологий», 49722 человека относятся к региональным льготникам, 98 человек страдают редкими (орфанными) заболеваниями.

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