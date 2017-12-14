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Клычков поручил увеличить численность КРС в сельхозпредприятиях региона

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14.12.2017

Об этом было заявлено в ходе рассмотрения вопроса о ходе зимовки скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Орловской области.

По данным Орелстата, общая численность крупного рогатого скота составляет 154,2 тыс. голов, из них коров 41,9 тыс. голов (106,6%). Численность свиней на 1 ноября 2017 г. составила 409,9 тыс. голов (115% к 2016 году). Численность поголовья овец и коз составляет 60,5 тыс. голов (100,1%), в том числе в сельскохозяйственных организациях — 5,1 тыс. голов (107,3%). Поголовье птицы — 3268,7 тыс. голов (111,6%), в том числе в сельскохозяйственных организациях — 1464,8 тыс. голов (152,1%).

По информации руководителя Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергея Борзенкова, в 2017 году на 70 млн рублей увеличено субсидирование приобретения маточного поголовья в хозяйствах региона. Данная мера позволит приобрести не менее 1500 голов нетелей до конца текущего года. Другой реализуемой мерой является строительство нового животноводческого комплекса в Новосильском районе (расчетная численность стада 2400 голов). В 2017 году в рамках программы поддержки племенного животноводства на эти цели направлено 50 млн. рублей.

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