Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.07.2018 Понедельник 14:13
сейчас в эфире
13:20
Передача
Достояние республики|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Клычков поручил оказывать помощь фермерским хозяйствам в подработке зерна

Клычков поручил оказывать помощь фермерским хозяйствам в подработке зерна

Версия для печати

23.07.2018

Такое распоряжение глава региона сделал на аппаратном совещании.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, в настоящее время орловские аграрии обмолотили около 2 тыс. га зерновых.

Проведению уборочной мешают затянувшиеся дожди. В связи с этим фиксируется большая влажность зерна.

По поручению Андрея Клычкова должна быть произведена инвентаризация сушильного хозяйства региона. При необходимости агропромышленному блоку Правительства надлежит оказать содействие фермерам в осуществлении подработки зерна.

Также будет организовано плодотворное взаимодействие с поставщиками привлекаемой на Орловщину на период страды техники.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48034

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.07.2018

Клычков поручил начать подготовку к летней оздоровительной кампании 2019 года

23.07.2018

В 2018 году планируется привить от гриппа более 45 % жителей Орловской области

23.07.2018

14 команд приняло участие в молодежном спортивно-туристическом слете на призы группы компаний «Золотой Орел»

23.07.2018

Клычков встретился с участниками третьего этапа регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины»

20.07.2018

СК предъявил обвинение похитителям Будагова

$ USD63.1957(-0.29)24.07
€ EUR74.1286(+0.2)24.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online