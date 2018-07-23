Клычков поручил оказывать помощь фермерским хозяйствам в подработке зерна

Такое распоряжение глава региона сделал на аппаратном совещании.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, в настоящее время орловские аграрии обмолотили около 2 тыс. га зерновых.

Проведению уборочной мешают затянувшиеся дожди. В связи с этим фиксируется большая влажность зерна.

По поручению Андрея Клычкова должна быть произведена инвентаризация сушильного хозяйства региона. При необходимости агропромышленному блоку Правительства надлежит оказать содействие фермерам в осуществлении подработки зерна.

Также будет организовано плодотворное взаимодействие с поставщиками привлекаемой на Орловщину на период страды техники.