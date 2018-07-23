Клычков поручил оказывать помощь фермерским хозяйствам в подработке зерна
23.07.2018
Такое распоряжение глава региона сделал на аппаратном совещании.
Как сообщил заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, в настоящее время орловские аграрии обмолотили около 2 тыс. га зерновых.
Проведению уборочной мешают затянувшиеся дожди. В связи с этим фиксируется большая влажность зерна.
По поручению Андрея Клычкова должна быть произведена инвентаризация сушильного хозяйства региона. При необходимости агропромышленному блоку Правительства надлежит оказать содействие фермерам в осуществлении подработки зерна.
Также будет организовано плодотворное взаимодействие с поставщиками привлекаемой на Орловщину на период страды техники.
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