Клычков поручил начать подготовку к летней оздоровительной кампании 2019 года

Об этом глава региона заявил сегодня на аппаратном совещании в областной администрации.

«Необходимо изыскать возможности увеличить число детей, охваченных оздоровительной кампанией, − отметил Андрей Клычков, подчеркнув при этом, что объемы финансирования на следующий год должны быть не ниже уровня 2018 года». Врио Губернатора дал поручение ответственным лицам начать проработку этого вопроса в самое ближайшее время.

В этом году различными организованными формами отдыха и оздоровления были охвачены порядка 67 тыс. детей и подростков.

В 1-2 смену 2018 года отдых организован в 347 оздоровительных учреждениях: это 2 санатория, 12 оздоровительных лагерей, 331 лагерь с дневным пребыванием, 2 лагеря палаточного типа. Здесь отдохнули свыше 23 тыс. детей и подростков. 1526 детей приехали сегодня на третью смену в 10 стационарных оздоровительных учреждений.

Особое внимание в регионе уделено организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, а также дети, состоящие на различных видах профилактического учета, в том числе подростки, состоящие на учете в ПДН УМВД РФ по Орловской области.

188 человек отдохнули в этом году на Черноморском побережье.

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в этом году уже составили 44,4 млн рублей из средств областного бюджета и 48,8 млн рублей — из местных бюджетов.

В число вопросов, на которых главой региона был сделан акцент, вошли: контроль за безопасностью организации отдыха и соблюдением правил перевозки организованных групп детей, а также повышенное внимание качеству и безопасности продуктов питания в летних лагерях и уровню медобслуживания.