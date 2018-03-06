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Клычков пообещал поддержку муниципальной власти по всем направлениям

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06.03.2018

Об этом врио Губернатора заявил на форуме по вопросам развития местного самоуправления, который состоялся в ГРИНН Центре 6 марта.

Участники форума обсудили вопросы совершенствования системы местного самоуправления региона и реализация стратегии развития муниципальных образований области.

Андрей Клычков отметил, что главная проблема муниципальных районов — дефицит финансирования. «Однако это не значит, что мы не в силах решать поставленные задачи. Выделяются финансовые средства на развитие районов. В том числе — целевые транши. Эту работу мы будем продолжать», — подчеркнул глава региона.

Для решения поставленных задач проводится широкое общественное обсуждение планов развития муниципалитетов.

Также было отмечено, что областным Советом народных депутатов приняты необходимые поправки к бюджету, направленные на реализацию важных социальных проектов в муниципальных образованиях.

В первую очередь поправки в бюджет 2018 года внесены в части увеличения бюджетных ассигнований на решение социальных проблем и поддержку учреждений культуры в сумме более 114 млн рублей.

За счёт резерва на софинансирование средств, предоставленных в виде субсидий из федерального бюджета, в 2018 году будут увеличены ассигнования на улучшение материально-технической базы детского здравоохранения.

Андрей Клычков призвал муниципальных депутатов принять активное участие в реализации планов развития муниципальных образований. Он напомнил, что на встрече с депутатами Орловского городского Совета принято решение создать совместную рабочую группу — из представителей региональной и муниципальной власти, которая займется решением вопросов социально-экономического развития города Орла. В связи с этим, глава региона предложил создать такие совместные группы по всем районам области.

Врио Губернатора указал на необходимость привлечения муниципальных депутатов к контролю за проведением капитального ремонта. Такой шаг уже предусмотрен соглашением, которое было подписано между Ассоциацией «Совет муниципальных образований Орловской области» и «Региональным Фондом капитального ремонта».

Глава региона обратил внимание представителей муниципальной власти на важность активного участия в голосовании 18 марта по концепции развития муниципальных образований — параллельно с выборами Президента России.

На форуме также выступили Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, председатель комитета по местному самоуправлению и Регламенту Орловского областного Совета народных депутатов Валерий Савин, депутат Ливенского городского Совета народных депутатов, управляющий директор АО «ГМС Ливгидромаш» Анатолий Дворядкин, глава города Мценска Андрей Беляев и другие представители органов муниципальной власти.

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