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Клычков подпишет на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с «Российским экспортным центром»

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17.05.2018

Сегодня, 17 мая, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков заявил, что в рамках Петербургского международного экономического форума будет подписано соглашение с акционерным обществом «Российский экспортный центр». Об этом он заявил в ходе визита на «Мценский литейный завод».

По словам Клычкова, сотрудничество с «Российским экспортным центром» поможет орловским экспортноориентированым предприятиям получить федеральную поддержку, а орловской продукции выйти на мировые рынки.

Напомним, что за 2015-2017 годы объем экспорта промышленной продукции из Орловской области составил 504,3 млн долларов.

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