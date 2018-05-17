Клычков подпишет на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с «Российским экспортным центром»
17.05.2018
Сегодня, 17 мая, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков заявил, что в рамках Петербургского международного экономического форума будет подписано соглашение с акционерным обществом «Российский экспортный центр». Об этом он заявил в ходе визита на «Мценский литейный завод».
По словам Клычкова, сотрудничество с «Российским экспортным центром» поможет орловским экспортноориентированым предприятиям получить федеральную поддержку, а орловской продукции выйти на мировые рынки.
Напомним, что за 2015-2017 годы объем экспорта промышленной продукции из Орловской области составил 504,3 млн долларов.
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