Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел30.07.2018 Понедельник 12:54
сейчас в эфире
12:30
Передача
Первое правительство|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Клычков открыл памятный знак «Населенный пункт воинской доблести» в Верховском районе

Клычков открыл памятный знак «Населенный пункт воинской доблести» в Верховском районе

Версия для печати

30.07.2018

Торжественное мероприятие прошло сегодня в райцентре и было приурочено к 75-й годовщине освобождения Орла и области от немецко-фашистских захватчиков. В этот же день верховцы отметили 90-летие со дня образования района.

Гостями на торжествах стали председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, заместитель Председателя Правительства Орловской области по промышленности, торговле, труду и занятости Игорь Козин, глава муниципального образования Виктор Гладских, главы районов области, а также местные жители.

На территории Верховского района 43 воинских захоронения, где покоятся около 4 тыс. советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Свыше 6 тыс. верховцев отдали свои жизни на полях сражений. Поселок Верховье был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в числе первых в Орловской области. В боях за освобождение района погибли более 3,5 тыс. советских воинов, в их числе 48 верховцев.

«В Верховском районе бережно относятся к истории, здесь чтят память дедов и прадедов, сложивших головы за свободу и независимость нашей Родины, − отметил Андрей Клычков. Он подчеркнул, что открытие памятного знака «Населенный пункт воинской доблести» является неоценимым вкладом в воспитание подрастающего поколения.

В рамках празднования Дня района Почетными грамотами и благодарностями Губернатора и Орловского областного Совета народных депутатов были отмечены заслуженные верховцы. Звание Почетный гражданин Верховского района было присвоено бывшему руководителю муниципалитета Александру Гришину.

По завершении официальной части мероприятия на сцену вышли лучшие творческие коллективы и исполнители Верховского района.

По окончании концерта гости посетили подворья сельских поселений района.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48189

Добавил новость: 

Другие новости раздела

30.07.2018

Темпы уборочных работ в Орловской области превышают показатели аналогичного периода минувшего года

30.07.2018

Путин подписал закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

27.07.2018

2 тыс. орловских детей проводят каникулы в организациях отдыха и оздоровления

27.07.2018

В поселке Глазуновка открыта новая детская площадка

27.07.2018

В России могут ввести утильсбор на велосипеды

$ USD62.9726(+0.03)28.07
€ EUR73.3442(-0.47)28.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online