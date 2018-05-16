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  3. Клычков объявил о намерении баллотироваться на губернаторских выборах

Клычков объявил о намерении баллотироваться на губернаторских выборах

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16.05.2018

Сегодня, 16 мая, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в ходе рабочей поездки в Колпнянский район заявил о намерении выставить свою кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах. Как сообщает корреспондент телеканала «Первый областной», на встрече с жителями, отвечая на вопрос Светланы Ревиной, учительницы Фошнянской школы Колпнянского района о том, намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на губернаторские выборы, Клычков ответил утвердительно.

«Да, я принял решение участвовать в выборах», — сказал временно исполняющий обязанности главы региона и добавил, что намерен последовательно выполнять озвученную программу действий по развитию Орловской области.

Губернаторские выборы в Орловской области состоятся 9 сентября 2018 года.

Напомним, что 5 октября 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Орловской области». В тот же день Путин провёл встречу с Андреем Клычковым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности Губернатора Орловской области.

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