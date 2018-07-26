Клычков обсудил актуальные вопросы развития Новосильского района с его жителями

Общение проходило в режиме открытого диалога.

Отметим, что встреча с врио Губернатора в Новосильском районе была анонсирована заранее и прийти на неё мог любой желающий.

Андрей Клычков ответил на вопросы новосильцев, касающиеся лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, повышения качества медицинской помощи на селе, переселения из ветхого аварийного жилого фонда.

Также в число актуальных вошли вопросы, посвященные дорожному ремонту и строительству, благоустройству городской среды.

Андрей Клычков подчеркнул, что вопросы, касающиеся развития района, должны решаться властью при активном участии местных жителей. Пристальное внимание глава региона уделил реализации значимых инвестиционных проектов на территории Новосильского района.

По итогам встречи врио Губернатора дал ряд поручений членам регионального Правительства.