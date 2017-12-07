Клычков намерен построить западный обход Орла протяженностью 52,7 км

Врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков принимает участие в мероприятиях Транспортной недели, которая проходит 6-8 декабря в московском Гостином дворе. В ходе мероприятия Клычков обсудит с руководителями Министерства транспорта РФ и Росавтодора вопрос выделения федерального финансирования на строительство западного обхода города Орла протяженностью 52,7 км. Западный обход Орла является стратегически важным объектом для развития региона. В 2018 году из областного бюджета будет выделено около 50 млн рублей на составление проектно-сметной документации его строительства.

Транспортная неделя включает XI Международный форум «Транспорт России», XI Международную выставку «Транспорт России», заседания межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в области транспорта, XV Международную конференцию «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» и другие.

В работе форума и выставки «Транспорт России» ежегодно принимают участие свыше 7500 человек. Суммарное количество участников Транспортной недели — более 9500.