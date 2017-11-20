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  3. Клычков наградил губернаторской победителя конкурса «Воспитатель года России» Дарью Курасову

Клычков наградил губернаторской победителя конкурса «Воспитатель года России» Дарью Курасову

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20.11.2017

Андрей Клычков наградил Почетной грамотой Губернатора Орловской области победителя VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» Дарью Курасову.
Награждение состоялось на аппаратном совещании в областной администрации. Глава региона поздравил Дарью Курасову с победой на Всероссийской конкурсе и пожелал дальнейших успехов в работе с детьми.

Напомним, педагог дополнительного образования детского сада № 48 Дарья Курасова стала обладательницей главного приза Всероссийского конкурса «Воспитатель года»− «Хрустальной жемчужины».

Стаж работы хореографа Дарьи Курасовой — 4 года. Она обучает детей танцам народов мира. Её воспитанники много раз становились победителями различных конкурсов. Кроме того, Дарья Курасова возглавляет военно-патриотическую общественную организацию «Бастион».

В ноябре 2018 года наш регион будет принимать Всероссийский конкурс «Воспитатель года».

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