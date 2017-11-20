Клычков наградил губернаторской победителя конкурса «Воспитатель года России» Дарью Курасову

Андрей Клычков наградил Почетной грамотой Губернатора Орловской области победителя VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» Дарью Курасову.

Награждение состоялось на аппаратном совещании в областной администрации. Глава региона поздравил Дарью Курасову с победой на Всероссийской конкурсе и пожелал дальнейших успехов в работе с детьми.

Напомним, педагог дополнительного образования детского сада № 48 Дарья Курасова стала обладательницей главного приза Всероссийского конкурса «Воспитатель года»− «Хрустальной жемчужины».

Стаж работы хореографа Дарьи Курасовой — 4 года. Она обучает детей танцам народов мира. Её воспитанники много раз становились победителями различных конкурсов. Кроме того, Дарья Курасова возглавляет военно-патриотическую общественную организацию «Бастион».

В ноябре 2018 года наш регион будет принимать Всероссийский конкурс «Воспитатель года».