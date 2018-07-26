Клычков лично проинспектировал работы по благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог в Орле

Сегодня участниками рейда также были члены регионального Правительства, руководство города, представители общественности.

Первым пунктом маршрута главы региона стала дорога по ул. Маринченко рядом с рыночным комплексом «Развитие» в Северном районе Орла. Подрядчиком выступает компания ООО «Нерудстрой», заказчик — администрация города. Стоимость госконтракта составляет 12,4 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета — Дорожного Фонда Правительства Орловской области.

Глава региона напомнил подрядчику о сроках сдачи объекта: не позже 10 августа дорога должна быть отремонтирована.

В настоящее время выполнены работы по фрезерованию покрытия проезжей части, ведутся работы по установке бордюрного камня.

Далее участники Губернаторского контроля приехали на ул. Паровозную, здесь проводился ремонт дворовых территорий домов №№ 10, 12, 14. Заказчик — администрация Орла, подрядчик — ИП Семенцов А.Н. Стоимость работ превысила 3,7 млн рублей.

Глава региона пообщался с жильцами на тему качества проведенных ремонтных работ. В числе пожеланий, которые высказали орловцы, знаки, ограничивающие движение автомобилей по дворовым проездам, обустройство площадки с турникетами для сушки белья, уборка мусора.

«Дворовые территории должны приводится в порядок своевременно и качественно, — отметил Андрей Клычков в разговоре с руководителями управляющей компании и подрядных организаций. — Тем более, что на эти цели выделяются достаточные средства из бюджета, а также средства самих жильцов многоквартирных домов на содержание общего имущества».

Еще одним пунктом Губернаторского контроля стал многоквартирный жилой дом № 60 по ул. Паровозной. Основная проблема, с которой люди обращались к главе региона через социальные сети — скопление в подвале дома воды и канализационных стоков.

В настоящее время управляющей компанией ООО «УК ЖЭУ № 24» выполнены все необходимы работы по устранению проблемы.