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  3. Клычков и Александр Мисуркин встретились со студентами ОГУ им. И.С. Тургенева

Клычков и Александр Мисуркин встретились со студентами ОГУ им. И.С. Тургенева

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18.05.2018

Встреча в формате открытого диалога прошла сегодня на базе вуза и была организована в рамках II Вузовского отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)—OGUSkills2018.

В число спикеров мероприятия также вошла ректор ОГУ им. И.С. Тургенева Ольга Пилипенко.

Андрей Клычков, открывая встречу, отметил: «Сегодня наш опорный вуз по праву носит звание кузницы профессиональных кадров, может обеспечить рынок труда молодыми грамотными специалистами в самых разных сферах».

В качестве напутствия молодежи врио Губернатора произнес известный афоризм: не бойся, что не знаешь — бойся, что не учишься.

Летчик-космонавт, Герой России, Почетный гражданин города Александр Мисуркин отметил, что в основе любого успеха лежит самоотверженный труд, а также четкое понимание своих целей и задач, умение брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения.

Затем студентам было предложено задать интересующие их вопросы, касающиеся секретов мастерства. В частности, речь шла о перспективах работы по поддержке талантливой молодежи на Орловщине, развитии молодежной инициативы, волонтерской деятельности.

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