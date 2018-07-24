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Клычков дал ряд поручений по итогам личного приема граждан

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24.07.2018

Сегодня за содействием к главе региона обратились жители г. Орла и Новосильского района.

На встрече врио Губернатора с гражданами, которая состоялась в региональной администрации, также присутствовали члены Правительства области, главы муниципальных образований, представители правоохранительных органов.

Андрею Клычкову были адресованы вопросы, связанные с выделением благоустроенного жилья, предоставлением материалов для возведения дома, пострадавшего в результате пожара.

Также была озвучена необходимость ремонта придомовой территории в областном центре.

Одно из обращений касалось оказания квалифицированной медицинской помощи орловцу, получившему серьезную производственную травму.

Представителям исполнительной власти глава области дал ряд поручений для оперативного решения обозначенных проблем.

Также Андрей Клычков напомнил о реализации на Орловщине 10 губернаторских программ, в рамках которых возможно решение многих вопросов, связанных с благоустройством территорий, привлечением инвестиций, развитием коммунальной и дорожной инфраструктуры, предоставлением жилья очередникам, молодым семьям.

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