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Клычков дал интервью воронежскому бюро "Коммерсанта"

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22.12.2017

Врио губернатора Андрей Клычков дал интервью воронежскому бюро газеты «Коммерсантъ». Среди тем, затронутых в публикации, обеспечение законности выборов президента в Орловской области, перспективы развития районов Орловщины, итоги деятельности экс-губернатора Потомского и вопрос взаимоотношения власти со СМИ.

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