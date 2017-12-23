Клычков дал интервью воронежскому бюро "Коммерсанта"
22.12.2017
Врио губернатора Андрей Клычков дал интервью воронежскому бюро газеты «Коммерсантъ». Среди тем, затронутых в публикации, обеспечение законности выборов президента в Орловской области, перспективы развития районов Орловщины, итоги деятельности экс-губернатора Потомского и вопрос взаимоотношения власти со СМИ.
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