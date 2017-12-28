Кассиров торговых сетей Орловской области научили различать подлинность банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
28.12.2017
Кассиров торговых сетей Орловской области научили различать подлинность банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.
Отделение Орел ГУ Банка России по Центральному федеральному округу провело для сотрудников магазинов практическое занятие по изучению защитных признаков новых купюр Банка России. Мероприятие проходило в рамках сотрудничества с УМВД РФ по Орловской области по выявлению поддельных денежных знаков.
На занятии присутствовало порядка 118 кассовых работников аптечных сетей, крупных торговых продуктовых сетей («Линия-1», «Мясомолочный мир», «Атолл», «Грин-центр», «Красное & Белое», «Знаменский СГЦ», «Спорт-мастер»).
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