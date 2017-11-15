Капремонт орловского роддома близок к завершению

б этом сообщил заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков.

Напомним, проблема была поднята на заседании регионального Правительства врио Губернатора области Андреем Клычковым. Суть ее в том, что подрядная организация ООО «Лига-Строй» не завершила в установленные сроки капитальный ремонт крыши акушерского здания родильного дома. В результате к наступлению холодов крыша здания осталась раскрытой.

В настоящее время вопрос находится на контроле регионального Правительства. Руководством Департамента здравоохранения области с подрядной организацией, которая не выполнила свои обязательства, была проведена соответствующая работа. Сегодня подрядчик гарантирует, что к понедельнику работы по ремонту крыши будут полностью завершены. Все вопросы, связанные с отсутствием стройматериалов и рабочих, удалось решить.

«Ситуация находится на моем личном контроле, − отметил Андрей Усиков. — Подробную информацию о ходе работ на этом объекте получаю ежедневно».

Отметим, что другой подрядчик — ООО «Спецмонтаж-М» уже практически завершил работы по обновлению фасада, утеплению, замене входной двери и плитки на подходе в орловский родильный дом.