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  3. Кабмин выделил дополнительно 2 млрд руб на поддержку производителей сельхозтехники

Кабмин выделил дополнительно 2 млрд руб на поддержку производителей сельхозтехники

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12.12.2017

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о перераспределении субсидий на поддержку отдельных отраслей промышленности, согласно которому дополнительные средства выделяются покупателям вагонов, производителям сельскохозяйственной техники и организациям промышленности. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

На предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники дополнительно выделено 2 млрд рублей. Кабмин также дополнительно выделил 0,2 млрд рублей на покупку вагонов организациями, оказывающими услуги, связанные с железнодорожным подвижным составом, и 0,3 млрд рублей — организациям промышленности на пополнение оборотных средств и на финансирование текущей производственной деятельности.

«Предоставление дополнительных субсидий позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям приобрести в 2017 году не менее 14,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, организациям, оказывающим услуги, связанные с железнодорожным подвижным составом, возместить часть затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава, обеспечить дополнительное производство около 17,5 тыс. единиц грузового подвижного состава», — цитирует пояснительную записку к документу ТАСС.

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