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Кабмин вносит в Госдуму законопроекты о конфискации преступных доходов

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14.02.2017

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о внесении в Госдуму законопроектов о совершенствовании правового регулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам конфискации доходов, полученных преступным путем. Соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.

«Законопроектами предлагается установить порядок признания и исполнения приговоров, постановлений судов иностранных государств в части конфискации находящихся на территории России доходов, полученных преступным путем. В частности, определяются подсудность запросов компетентных органов иностранных государств о признании и исполнении приговоров, постановлений судов иностранных государств, органы и лица, которые могут участвовать в судебном заседании при их рассмотрении. Кроме того, устанавливается перечень оснований, при наличии которых российский суд может отказать в исполнении запроса», — говорится в сообщении.

Предполагается, что принятие законопроектов будет способствовать повышению эффективности международного сотрудничества по вопросам противодействия организованной преступности, сообщает ТАСС.

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