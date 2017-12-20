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  3. Кабмин предоставит субсидии четырем российским организациям инвалидов на 1,5 млрд руб

Кабмин предоставит субсидии четырем российским организациям инвалидов на 1,5 млрд руб

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20.12.2017

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился предоставить субсидии четырем организациям инвалидов на сумму около 1,5 млрд рублей в 2018 году. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на портале правительства, пишет ТАСС.

«Средства предоставляются на частичное возмещение затрат, связанных с уставной деятельностью этих общественных организаций по решению социальных проблем инвалидов, укрепление материально-технической базы и реализацию мер по реабилитации и социальной интеграции инвалидов», — говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, субсидии предоставляются Всероссийскому обществу инвалидов — 478 млн рублей, Всероссийскому обществу слепых — 716 млн рублей, Всероссийскому обществу глухих — 142 млн рублей, Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны» — 163 млн рублей.

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