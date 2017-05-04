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Кабмин опубликовал отчет о выполнении "майских указов" президента

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04.05.2017

Правительство РФ опубликовало на своем сайте информацию о результатах выполнения «майских указов» президента от 2012 года по 11 направлениям экономической, социальной, оборонной и государственной политики.

Соответствующие ведомства привели в отчете показатели своей работы по разработке федеральных законов и нормативных актов, а также статистические данные по конкретным направлениям.

4 мая президент России Владимир Путин проведет в Кремле совместное заседание Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Комиссия была сформирована для мониторинга выполнения задач, поставленных «майскими указами» главы государства в 2012 году. На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ (многофункциональных центров), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/36198

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