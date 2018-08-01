Кабмин обсуждает возможность освобождения самозанятых от страховых взносов в ПФР

Правительство РФ обсуждает возможность освобождения самозанятых граждан от страховых взносов в Пенсионный фонд, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Об этом пишет ТАСС.

«У нас каждому человеку в стране независимо от того, сколько он заплатил страховых взносов, положена минимальная пенсия. Если мы говорим о предпринимателях, если мы говорим о самозанятых гражданах, то мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей, но при принятии ими на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальной пенсии», — сказал министр.