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  3. Кабмин обсуждает возможность освобождения самозанятых от страховых взносов в ПФР

Кабмин обсуждает возможность освобождения самозанятых от страховых взносов в ПФР

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01.08.2018

Правительство РФ обсуждает возможность освобождения самозанятых граждан от страховых взносов в Пенсионный фонд, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Об этом пишет ТАСС.

«У нас каждому человеку в стране независимо от того, сколько он заплатил страховых взносов, положена минимальная пенсия. Если мы говорим о предпринимателях, если мы говорим о самозанятых гражданах, то мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей, но при принятии ими на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальной пенсии», — сказал министр.

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