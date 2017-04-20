К летнему сезону в Орле подготовят 140 спортивных объектов

Об этом 19 апреля на профильном комитете Орловского городского Совета народных депутатов сообщила заместитель главы администрации города Орла-начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Екатерина Данилевская.

Всего на подготовку и обустройство спортивных площадок в этом году планируется направить более 1 млн рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Также будет проведена реконструкция спортивной площадки на ул. Металлургов, 157.

В летний сезон для орловцев пройдут более 30 городских и районных спортивных мероприятий: чемпионаты и первенства Орла по различным видам спорта, массовые соревнования и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди пришкольных оздоровительных лагерей и комнат школьника. Городской спортивно-оздоровительный центр проведет 16 турниров по мини-футболу среди дворовых команд, спортивных праздников и других физкультурных мероприятий.

Кроме этого, с июня по август на 20-ти спортивных площадках по месту жительства будут работать инструкторы по физической культуре.