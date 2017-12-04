Из Орловской области отправлена гуманитарная помощь детям Донбасса

Работа по сбору новогодних подарков для детей юго-восточных районов Украины была организована в регионе по поручению врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

На призыв о помощи Донецку и Луганску откликнулись многие организации региона. В результате было собрано свыше 1 тонны гуманитарного груза. Это более 1000 сладких новогодних подарков, кондитерских изделий на сумму свыше 500 тыс. рублей.

В благотворительной акции приняли участие предприятия агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли, муниципальные районные образования.

Груз отправлен Главным управления МЧС России по Орловской области в место формирования гуманитарной колонны МЧС России в ФГКУ «Ногинский спасательный центр».